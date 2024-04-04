Михаил Мишустин анонсировал дни пересдачи ЕГЭ в 2024 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будет организована пересдача одного из предметов ЕГЭ.

Михаил Мишустин отметил, что днями пересдачи будут 4 и 5 июля. По его словам, если ребенок из-за волнения не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе и на его карьере. Премьер-министр добавил, что это «важнейшее решение».

Мишустин также подчеркнул, что для реализации нового порядка не потребуется вносить изменения в законодательство. Напомним, в Татарстане 26 марта стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена по русскому языку. Это обязательный экзамен для получения аттестата о среднем общем образовании. Минимальный порог составляет 24 балла.

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Разиль Самигуллин