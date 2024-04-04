«Цены просто космические»: казанские водители переходят на китайские покрышки

Фото: Динар Фатыхов

С приближением теплой погоды водители все активнее посещают шиномонтажные мастерские для смены зимней резины на летнюю. Но при покупке нового комплекта они столкнутся с новым рынком покрышек, об этом «Реальному времени» сообщили в магазинах по продаже шин и дисков.

— Сейчас чаще берут китайскую резину. Европейского почти ничего нет, с тех пор как границы закрыты. Теперь только Китай и Россия. Но сейчас резина и дешевле, потому что из Европы шина была премиальной, — дали комментарий в интернет-магазине автомобильных дисков Rimzona.

В магазинах, продающих шины и диски, отметили, что покрышки производства китайских брендов не должны пугать покупателей. Сервисные центры заявили, что китайская резина не уступает европейским маркам по качеству и даже превосходит отечественные бренды. Консультанты шинного центра «Вершина» также подтверждают, что китайские шины стали более популярными в последние годы.

— До этого рынок, конечно, был обширнее, а главное, были бренды: итальянские, немецкие и т. д. Сейчас тоже есть, но цены на них просто космические, — отметили в шинном центре «Вершина».

Однако эксперты предупреждают, что при выборе шин важно учитывать свои потребности и стиль вождения. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Стоит понимать, что на всех шинах, которые производятся в мире, можно ездить. Но при выборе резины важно осознавать, сколько и как вы ездите. Сейчас среднего класса шина ровно как и китайская, по показателям они одинаковы. Здесь разница наблюдается в устойчивости на поворотах и при отводе воды с пятна контакта, — поделились в шиномонтажной мастерской «5 колесо».

Рынок шин претерпел значительные изменения. Однако отечественные производители продолжают выпускать шины по технологиям и под брендами ушедших европейских компаний.

— Сейчас европейской шины просто нет. Раньше она была такой, но потом ушла с российского рынка, продала активы и оборудование для наших производителей, и теперь эта резина стала отечественная. Шины остались под теми же технологиями и брендом, но изготавливаются нами, — рассказали в шиномонтажной мастерской «5 колесо».

Ранее «Реальное время» сообщило о подорожании летней резины с середины апреля в Татарстане. Казанские магазины заявили, что повышение стоимости напрямую зависит от более активного сезона шиномонтажа, когда автовладельцы начинают обращаться за сменой зимней резины на летнюю.

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Рената Валеева