В центре Казани началась масштабная реконструкция коммунальных сетей

«Водоканал» Казани приступил к реконструкции коммунальных сетей на трех улицах в центре города. Работы затронут водопроводные и канализационные сети улиц Островского, Пушкина и Чистопольской. Общая протяженность реконструируемых водопроводных сетей составит 1770 метров.

Реконструкция будет проводиться без прекращения водоснабжения и водоотведения для абонентов. Однако из-за проводимых работ временно снизится пропускная способность проезжих частей по улицам Пушкина и Островского.

Водителей просят с пониманием отнестись к необходимости проведения работ и учитывать ограничение автомобильного движения при планировании поездок. Напомним, в 2023 году в столице Татарстана специалисты АО «Казэнерго» провели реконструкцию и прокладку 19,4 км тепловых сетей, а также ремонт 16 котельных, девяти дымовых труб и 119 единиц оборудования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин