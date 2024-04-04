Суд в Москве арестовал деньги и машину блогера Аяза Шабутдинова

По ходатайству следствия суд наложил арест на денежные средства, которые находятся на лицевых счетах в российских кредитно-финансовых учреждениях, а также на изъятые в ходе обыска деньги и принадлежащее блогеру транспортное средство, передает RT.

Напомним, что блогер и автор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам.

— Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве, — заявила сторона обвинения.

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Олег Исаков