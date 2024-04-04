Руслан Галиев стал новым прокурором Тукаевского района Татарстана

Генпрокурор Российской Федерации подписал приказ о назначении Руслана Галиева на должность прокурора Тукаевского муниципального района Татарстана. Официальное представление нового прокурора состоится 22 апреля.

До этого назначения Руслан Галиев исполнял обязанности прокурора Тукаевского района с 4 марта. Ранее эту должность на протяжении девяти лет занимал Айрат Галимарданов, который перешел на аналогичную должность в Нижнекамск. Об этом сообщили «Челны-Биз».

Недавно «Реальное время» рассказало о других кадровых назначениях в Татарстане — так, новым главой Кировского и Московского районов Казани стал Владимир Жаворонков.

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Олег Исаков