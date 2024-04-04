Депутат Илья Вольфсон посетил общежитие «Алабуга Политех» и подробнее узнал об атаке на здание

Депутат Илья Вольфсон провел рабочую встречу на территории общежития «Алабуга Политех». Днем ранее два корпуса общежития подверглись атаке украинских беспилотников. Вольфсон вместе с заместителем директора ОЭЗ «Алабуга» Тимуром Мингазовым осмотрел общежития и восстановил хронологию событий. Об этом депутат рассказал у себя в телеграм-канале.

Первые сообщения о прилете дронов поступили в 4 утра 2 апреля. Один из беспилотников упал у деревьев на границе с территорией, последовал взрыв. В течение нескольких минут на место начали прибывать спецслужбы, началась эвакуация. Студенты рассказали, что благодаря учениям по действиям в чрезвычайных ситуациях они быстро отреагировали и помогли друг другу.

Через полчаса прилетел второй беспилотник, который врезался уже в сами здания. Благодаря тому, что на момент атаки корпуса были пусты, человеческих жертв удалось избежать. Еще один взрыв и последовавший пожар оперативно потушили.

Серьезно пострадали два корпуса. У них практически полностью отсутствуют фасады, раскурочена кровля, видны разрушения внутри комнат. Повсюду валяется утеплитель и части наружной отделки. В четырех зданиях разрушения средней тяжести: выбиты окна, двери, частично пострадали коммуникации. Остальные корпуса задело по касательной — побило осколками и взрывной волной.

После завершения работы спецслужб на территорию пустили студентов. Им помогают вывозить сохранившиеся вещи, технику, одежду. На территории уже полным ходом идут работы: разбирают завалы, готовятся к началу восстановления. Ликвидировать основные последствия атаки планируют уже к началу мая, к праздникам тут будет полностью восстановлена обычная жизнь.

На территории этого общежития проживают порядка 600 студентов, все они сейчас находятся в безопасном месте и обеспечены всем необходимым: вещами, предметами личной гигиены, горячим питанием. К счастью, произошедшее обошлось без человеческих жертв, а пострадавших максимально оперативно доставили в местную больницу.

В настоящее время на стационарном лечении остаются трое — двух ребят по 16 лет перевели в ДРКБ, а один остался в ЦРБ. У него перелом лодыжки и рваная рана голеностопа, врачи говорят, что уже в понедельник его отпустят домой. Другие пострадавшие были выписаны вчера, все пятеро чувствуют себя хорошо.

Важно отметить, что в первые часы происшествия в администрацию района поступали звонки с предложениями о помощи. Местные жители интересовались, как можно помочь пострадавшим, а именно, где будут организованы пункты для сбора, что нужно, куда переводить деньги. Люди сплотились перед лицом беды, которая стала общей. Сегодня в Елабужском районе организована горячая линия, куда жители могут сообщить о чем-то подозрительном или получить психологическую помощь.

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Разиль Самигуллин