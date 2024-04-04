В Зеленодольском районе Татарстана появится газотурбинный завод

Летом 2024 года в Зеленодольском районе Республики Татарстан откроется первый из трех цехов нового завода. Это предприятие будет выполнять полный цикл ремонта и восстановления комплектующих газовых турбин, рассказали «РБК-Татарстан».

— Завод позволит закрыть потребности российских заказчиков в восстановительном ремонте комплектующих газовых турбин. В России сейчас более 650 импортных газовых турбин, но возможности для их сервисного обслуживания и ремонта ограничены текущей геополитической ситуацией, — сообщил ведущий менеджер проектов ООО «ДМЭнерджи» Егор Зубков.

На первом этапе реализации проекта по строительству завода будет организован восстановительный ремонт компонентов горячего тракта турбин. Второй этап подразумевает участок изготовления частей горячего тракта, его реализация намечена на III квартал текущего — IV квартал будущего года. На третьем этапе, который рассчитан на 2025–2027 годы, планируется освоение участка агрегатирования газовых турбин.

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Олег Исаков