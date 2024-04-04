Несколько ДТП парализовали Мамадышский тракт в Казани

Несколько ДТП парализовали Мамадышский тракт в Казани. На въезде в город наблюдаются пробки уровнем выше 6 баллов. Известно, что на дороге произошло два ДТП на среднем и правом ряду дороги.

Предварительно, происшествия произошли в 9.28 и 10.40 мск.

Ранее жителям столицы Татарстана рассказали о решении проблемы с пробками на Мамадышском тракте. Отмечается, что разработаны проекты нескольких дорог и трех развязок. В настоящее время проект проходит экспертизу.

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Разиль Самигуллин