Как промышленники Татарстана помогают развивать малый и средний бизнес в регионе

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По итогам 2023 года валовый региональный продукт республики превысил 4 трлн рублей при темпе роста 103,6%. Наибольший удельный вес в структуре экономики занимает промышленность, еще четверть — малое и среднее предпринимательство. Как отмечают эксперты, несмотря на продолжающиеся ограничения и сохраняющееся санкционное давление, малый и средний бизнес Татарстана продолжает развиваться. В прошлом году рост субъектов МСП составил 4% и превысил 172,5 тысячи единиц. Адаптироваться бизнесу к новым реалиям помогают как российские и региональные власти, так и крупные промышленные компании, предлагая свои программы поддержки. Подробности — в материале «Реального времени».

В топе регионов России

В прошлом году Татарстан вошел в топ регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. Согласно статистике, 15% малых предприятий выросли за год из микропредприятий, 16% средних предприятий выросли из малого бизнеса, 111 МСП перешли в категорию крупного бизнеса или МСП+. Как отмечают эксперты, росту МСБ способствует мораторий на проверки бизнеса, а также расширение рынков сбыта. В 2023-м крупнейшие заказчики республики сделали 45% закупок у субъектов МСП на сумму 32,7 млрд рублей.

В качестве положительного примера поддержки МСП профильные министерства РТ выделяют программы «Форсаж», реализуемые СИБУРом для своих переработчиков сырья. Одна из них — «Экспортный форсаж», которая позволяет повысить конкурентоспособность бизнеса на целевых экспортных рынках, где МСБ предоставляют специальные цены на перерабатываемый объем сырья.

В прошлом году Татарстан вошел в топ регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Еще одна программа — «Инвестиционный форсаж». Она поддерживает инвестиционные проекты бизнеса по расширению производственных мощностей. Это может быть как полная, так и частичная компенсация процента по займу, что стало возможным за счет специального ценообразования на дополнительный объем сырья.

«Импортозамещающий форсаж» разработан для развития бизнеса по импортозамещению на российском рынке. Компания предоставляет гибкие цены на сырье, делая бизнес более конкурентоспособным при создании импортозамещающих продуктов.

«Отраслевой форсаж» обеспечивает специальные цены на сырье, чтобы бизнес скорее мог перейти от традиционных решений к современным. В рамках этой программы химическая компания помогает развивать ассортимент полимерной продукции.

От лопат до товаров народного потребления

Свой вклад в развитие малого и среднего бизнеса в регионе вносит Нижнекамское предприятие СИБУРа. Сегодня с нефтехимическим гигантом сотрудничают десятки представителей МСБ. Один из них «Ханпласт», расположенный в деревне Красная Кадка Нижнекамского района, всего в 30 минутах езды от города.

Здесь изготавливают так называемые «товары народного потребления»: для дома, сада и огорода, кухонные принадлежности, снегоуборочный инвентарь, детские. Продукцию можно встретить в крупных универсальных и специализированных магазинах не только Татарстана, но и России.

По словам владельцев компании, территориальная близость завода по производству полимеров делает комфортной логистику и играет большую роль в снижении операционных затрат, тем самым позволяет обеспечивать низкие цены на конечную продукцию.

«Ханпласт» расположен в деревне Красная Кадка Нижнекамского района, всего в 30 минутах езды от города. предоставлено пресс-службой «Ханпласт»

— Предприятие было открыто в 2017 году как семейный бизнес. Тогда мы производили снеговые лопаты, которые в течение первого зимнего сезона уже получили свое признание среди пользователей. Сезонность в продажах подтолкнула нас к совершенствованию производства и увеличению ассортимента. Далее была запущена в продажу серия мягких, непищевых тазов и ведер, — отметила заведующий складом Алия Газизова.



Сегодня компания ежемесячно приобретает у НКНХ 150 тонн полипропилена и 150 тонн полиэтилена, что включает в себя помимо марок ГОСТ и переходные, и технические марки полимеров. Благодаря тесному сотрудничеству за семь лет работы удалось расширить ассортимент до 140 товаров европейского стандарта.



— Мы реализуем свою продукцию как в России, так и за ее пределами: страны СНГ. Основными нашими покупателями являются федеральные и региональные торговые ретейлеры, крупные оптовые базы, а также интернет-магазины, маркетплейсы. Использование полимеров этой компании — это гарантия качества готовых изделий и высокая оценка среди покупателей, — отмечает Алия Газизова.

Компания ежемесячно приобретает у НКНХ 150 тонн полипропилена и 150 тонн полиэтилена. предоставлено пресс-службой «Ханпласт»

В настоящее время в условиях импортозамещения на предприятии стараются внедрять в ассортимент новинки, которые были представлены в странах ЕС. Одна из таких — линейка контейнеров для хранения сыпучих продуктов.



Взаимовыгодное сотрудничество

«Химтраст» — еще одна компания, которая получила свое развитие благодаря химическому гиганту. Расположена она также в Нижнекамске. Зародилась еще в начале 90-х, чуть не закрылась в период кризиса, но пережила второе рождение в 2011 году, сделав акцент на собственные разработки продуктов, интернет-маркетинг и продажи малотоннажных партий небольшим производственным компаниям.

«Химтраст» — еще одна компания, которая получила свое развитие благодаря химическому гиганту. предоставлено пресс-службой «Химтраст»

В настоящее время компания покупает сырье для производства собственной продукции — полиэфиры, флоторегент-оксаль Т92, гликоли, стирол. Общий объем закупаемой продукции в 2023 году составил 2 566 т.

— Мы производим компоненты ППУ, лакокрасочную продукцию, гидроизоляцию, полиуретановые клеи, наливные полы, сложные полиэфиры, химические анкеры, а также полимер-полиол, — рассказал корреспонденту «Реального времени» собственник компании Денис Еганов.

За годы работы маленькое производство, расположенное в гараже на территории небольшого производственного корпуса, расширилось до крупного производителя компонентов ППУ и лакокрасочной продукции в РТ. Штат сотрудников составляет 118 человек.

Если говорить в цифрах, то за последние 10 лет выручка предприятия выросла более чем в 6 раз. Объем совокупных налоговых платежей в бюджет — более чем в 10 раз.

— Мы постоянно ищем новые направления и хотим создать химическое предприятие, которое будет производить серию различных групп продуктов. Это будет диверсифицированный портфель, который включает не только компоненты для полиуретанов. Уже сейчас мы добавили краски, клеи, гидроизоляцию, наливные полы. Если рынок полиуретанов будет стагнировать, станем развивать другие направления, не связанные между собой. Это такой же принцип, который используется в сбалансированном инвестиционном портфеле, в котором есть высокодоходные, но более рисковые акции, фьючерсы и опционы, а есть и менее доходные, но и менее рисковые облигации, — отмечает Денис Еганов.

Денис Еганов: «Мы постоянно ищем новые направления и хотим создать химическое предприятие». предоставлено пресс-службой «Химтраст»

Что касается импортозамещения, то в компании постоянно разрабатывают и улучшают рецептуру продукции, мониторят рынок и при необходимости выпускают новые продукты. Например, когда из-за санкций с российского рынка ушли производители химических анкеров, в «Химтрасте» разработали аналоги и выпустили в продажу.

Кроме того, компания продолжает осваивать страны СНГ, в этом году выходит на рынки Узбекистана и Белоруссии.

Дни поставщика крупных компаний

Наряду с СИБУРом стратегическое партнерство с контрагентами выстраивает «Татнефть». Это позволяет планировать производственные потребности на долгосрочный период. Доля договоров, заключенных на долгосрочный период, от всех проведенных закупок в 2022 году составила 71%.

Кроме этого, нефтяная компания реализует программу по поддержке МСП, основанную на взаимовыгодном сотрудничестве. Предоставляет заинтересованным сторонам аренду высвободившихся производственных объектов или выставляет их на продажу.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Нефтяники также поддерживают субъекты МСП в части приобретения у них услуг и товаров. По результатам проведения закупок работ, услуг общая доля заключенных договоров с субъектами МСП с 2020 по 2022 год выросла с 37% до 54%. У отечественных поставщиков более 99% ежегодно.

Как отмечают в кампании, сегодня в регионе существуют все необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса: развитая сеть банковских услуг, работают лизинговые и консалтинговые компании, растет платежеспособность населения. Идея предпринимателя — недостающее звено на этом фоне. Свежие продуманные идеи по развитию новых производств и оказанию услуг — реальная перспектива для инициативных предпринимателей.

Работа по стимулированию спроса со стороны крупных частных предприятий ведется на федеральном сервисе «Промышленная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ.

— На сайте размещаются запросы крупных предприятий со всей страны, на которые посредством сервиса могут напрямую откликаться субъекты МСП — потенциальные поставщики. На сегодня на сервисе размещено более 10 тыс. запросов от крупных компаний России, включая 19 компаний Татарстана, — отмечают в Министерстве экономики РТ.

Кроме этого, совместно с «Корпорацией МСП» и «Центром кластерного развития РТ» ежеквартально проходят Дни поставщика крупных компаний, в рамках которых субъекты МСП проводят В2В переговоры по возможным поставкам своей продукции.

По итогам таких проведенных мероприятий свыше 240 субъектов МСП стали поставщиками крупных компаний и заключили контракты на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

