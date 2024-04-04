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В Кайбицком районе Татарстана благоустроят сквер Великой Отечественной войны

10:17, 04.04.2024

На благоустройство сквера Великой Отечественной войны в селе Большое Подберезье Кайбицкого района Республики Татарстан выделят 3 млн рублей.

Полный комплекс работ, связанных с благоустройством сквера, будет выполнен в соответствии с локальным сметным расчетом и будет включать: ремонт тротуаров; покрытие дорог песчано-гравийным материалом; устройство бетонных плитных тротуаров; установку светильников и другое.

    Производственные работы завершатся до 1 октября 2024 года. Исполком Кайбицкого муниципального района выступает в качестве уполномоченного органа по данному контракту. Работы будут выполняться в рамках контракта, заключенного с исполнительным комитетом Большеподберезинского сельского поселения.

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    Анастасия Фартыгина
    Общество Татарстан

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