В Кайбицком районе Татарстана благоустроят сквер Великой Отечественной войны

На благоустройство сквера Великой Отечественной войны в селе Большое Подберезье Кайбицкого района Республики Татарстан выделят 3 млн рублей.

Полный комплекс работ, связанных с благоустройством сквера, будет выполнен в соответствии с локальным сметным расчетом и будет включать: ремонт тротуаров; покрытие дорог песчано-гравийным материалом; устройство бетонных плитных тротуаров; установку светильников и другое.

Производственные работы завершатся до 1 октября 2024 года. Исполком Кайбицкого муниципального района выступает в качестве уполномоченного органа по данному контракту. Работы будут выполняться в рамках контракта, заключенного с исполнительным комитетом Большеподберезинского сельского поселения.



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Анастасия Фартыгина