Российский фондовый рынок открылся ростом: индексы Мосбиржи и РТС превысили важные отметки

Сегодня, в четверг, российский фондовый рынок начал торги с роста. Этому способствовали улучшение внешней фондовой конъюнктуры, высокие цены на нефть, а также ожидания начала дивидендного сезона в России.

По данным на 10.01 мск, индекс Мосбиржи составил 3401,29 пункта, что на 0,2% больше, чем было в начале торгов. Индекс РТС также вырос на 0,2%, составив 1160,3 пункта.

Лидерами роста стали акции ОК «Русал» (+1,3%), «Интер РАО» (+1,1%), «РусГидро» (+0,9%), «НОВАТЭКа» (+0,8%), ПАО «Полюс» (+0,8%), «Аэрофлота» (+0,6%), «ММК» (+0,5%), «ЛУКОЙЛа» (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% «префы»). В то же время подешевели акции «АЛРОСА» (-0,4%), «Магнита» (-0,4%), «Газпрома» (-0,3%), НЛМК (-0,3%) и «Северстали» (-0,3%). Расписки OZON также снизились на 0,3%. Напомним, наблюдательный совет Московской биржи на заседании 25 марта установил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года, — 13 мая.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин