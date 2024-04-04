Госдума рассмотрит проект закона о поддержке предпринимателей, оказывающих гуманитарную помощь

В Государственную думу поступил проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который касается учета в расходах организации при определении налоговой базы расходов на оказание гуманитарной помощи. Инициатива направлена на поддержку индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, участвующих в процессе оказания гуманитарной помощи.

Законопроект предлагает внести изменения в статью Налогового кодекса и дополнить ее подпунктом, согласно которому расходы на безвозмездную передачу имущества, выполнение работ и оказание услуг в рамках гуманитарной помощи в районах проведения специальной военной операции будут признаваться расходами организации. Расходы на транспортировку, сопровождение и хранение указанной помощи также будут учитываться при расчете налога.

Для подтверждения обоснованности и документального подтверждения расходов, предусмотренных новым подпунктом, в налоговые органы необходимо будет представить копии первичных учетных документов, подтверждающих приобретение имущества, копии транспортных, товаросопроводительных или иных документов, подтверждающих транспортировку имущества в пункт назначения, а также акт приема-передачи.

Кроме того, законопроект предусматривает включение расходов на гуманитарную помощь в статью «затраты» как для субъектов предпринимательской деятельности, избравших общую систему налогообложения, так и для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения. Напомним, Госдума также рассмотрит проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс от депутатов нижней палаты.

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Разиль Самигуллин