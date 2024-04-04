Аэропорт Казани закупит чипсы и газировку на 7,5 миллиона

Фото: Динар Фатыхов

Аэропорт выбирает только одну марку чипсов

Казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая вложит 7,5 млн рублей в закупку соков, газировки, минералки, чая и чипсов. Всего в списке значится более 32 различных позиций по покупке. Однако в воздушной гавани не уточняют, какое именно количество товара им требуется. Закупать все будут по мере необходимости.

В списке газировок значатся следующие напитки:

Evervess «Кола»;

«Фрустайл Лимон-лайм»;

«Фрустайл Апельсин»;

Evervess «Апельсин»;

«Легенда Байкала»;

«Адреналин Раш»;

«Аква Минерале».

В список соков вошли:

сок J7;

нектар J7;

сок «Я»;

нектар «Я»;

сокосодержащий напиток «Любимый»;

«Любимый» 100% сок.

Если среди напитков присутствует большое разнообразие, то вот выбор чипсов довольно-таки скромный. В аэропорту хотят видеть лишь одну определенную марку, и это чипсы «Лейз».

В аэропорту хотят видеть лишь одну определенную марку, и это чипсы «Лейз». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В проектной документации указывается, что качество товара должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, ГОСТам, техническим регламентам Таможенного союза и Российской Федерации и должно быть подтверждено сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, свидетельствами о государственной регистрации и иными документами, выданными уполномоченными органами.

Кроме этого, в аэропорту требуют, чтобы поставщик товара сам привозил его в воздушную гавань. Причем не весь товар сразу, а отдельными партиями и по заявке заказчика.

Также представители поставщика должны взять на себя обязанность по разгрузке товара. непосредственно на конвейер интроскопа, установленного у заказчика. При этом, габариты транспортной тары не должны превышать, см 65х45х55 (ДхШхВ), а масса брутто одного места не должна превышать 25 килограмм.

В документах к тендеру отмечается, что срок поставки товара не должен превышать 24 часов с момента получения заявки. При этом допускается поставка аналогичного товара, не уступающего по своим характеристикам и качеству товару, указанному в таблице.

Как в марте в аэропорту пропали кулеры с бесплатной водой

В марте этого года стало известно, что на территории Международного аэропорта Казань им Г. Тукая исчезли кулеры с питьевой водой. Раньше их можно было заметить в укромных местах при входе в зал ожидания: они стояли либо где-то сбоку при переходе из одного терминала в другой, либо в укромном месте зала ожидания.

Как объяснил один из из топ-менеджеров аэропорта Казань, у них были были кулеры с водой «Раифский источник», но во время хаджа мусульмане пожаловались, что не могут пить эту воду по своим религиозным убеждениям, рассказал представитель аэропорта. По его словам, кто-то из паломников якобы написал жалобу руководству аэропорта Казань, требуя, чтобы вместо или вместе с «Раифской» в воздушной гавани появилась бесплатная халяльная вода. В результате администрация пошла навстречу их пожеланиям и убрала все кулеры с баллонами «Раифского источника» с территории аэровокзального комплекса.

В аэропорту опровергли отсутствие бесплатной воды. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако халяльная вода в бесплатном доступе так и не появилась. Представитель аэропорта Казань в разговоре с корреспондентом «Реального времени» дал понять, что теперь верующим лучше самим и за свой счет покупать ту воду, которая отвечает их религиозным убеждениям. Позже в пресс-службе аэропорта опровергли случившийся инцидент, заявив, что этот случай был в далекие 90-е. Хотя стоит отметить, что товарный знак «Раифский источник» был зарегистрирован только в 2005 году.



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Александр Зарипов