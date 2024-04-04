В Татарстане отказались от большой церемонии открытия Игр БРИКС

В Татарстане не будет большой церемонии открытия Игр БРИКС, от нее решено отказаться. Об этом сообщила заместитель главы исполкома Казани Гузель Сагитова. Причины данного решения озвучены не были.

В настоящее время в Казани активно идет подготовка к саммиту БРИКС, который состоится этим летом. Для гостей и участников мероприятия готовят 51 объект размещения. Среди них 46 отелей различных категорий, а также Деревня Универсиады, санаторий «Балкыш», гостевой дом ХК «Ак Барс», МЦ «Волга» и жилой дом в микрорайоне М-14.

Также раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета по организации международных спортивных Игр стран БРИКС. В совещании приняли участие министр спорта России Олег Матыцин (по видеосвязи), первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин, представители республиканских министерств и ведомств.

Напомним, Казань примет масштабные спортивные состязания — Игры стран БРИКС. Они будут проходить с 10 по 26 июня 2024 года и соберут представителей 74 стран, среди которых 10 государств-участников БРИКС, включая Россию.

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Разиль Самигуллин