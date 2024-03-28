Итоги дня: приговор нижнекамскому студенту МГУ, камбэк «Яндекс.Драйв», Хинштейн о Хохорине
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 28 марта:
- Специалисты компании МТС RED проанализировали результаты фишинговых рассылок в первом квартале 2024 года в Татарстане и других регионах России. Около трети сотрудников не умеют распознавать фишинг, а 28% участников эксперимента ввели свои данные на поддельных страницах.
- Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил бывшего аспиранта МГУ Азата Мифтахова к четырем годам колонии строгого режима по обвинению в оправдании терроризма, вину он не признал. Это уже второй приговор для молодого человека: в январе 2021 года Головинский суд Москвы приговорил его к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве.
- Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об отставке министра внутренних дел Татарстана Александра Хохорина из-за попытки «отмазать» племянника, задержанного с наркотиками. Мишенькина отпустили без проведения каких-либо проверочных мероприятий и допросов, а также вернули ему сотовый телефон — ключевую улику в деле. В отношении полицейских, отпустивших Мишенькина, возбудили уголовное дело.
- Начальник Управления Гостехнадзора Республики Татарстан Альберт Бурганов сообщил, что в Татарстане зарегистрировано более 100 тысяч самоходных машин. За 2023 год у 13 тысяч единиц техники провели перерегистрацию, а с учета сняли 8 969 самоходных машин, из которых 690 единиц техники списали.
- На создание подворья Сабантуя в Алтайском крае исполнительный комитет Актанышского муниципального района Татарстана направит 9,9 миллиона рублей. Планируется привезти дом, мечеть и мельницу, а также конструкции для проведения традиционных увеселительных мероприятий.
- По итогам 2023 года выручка «Казанского хлебозавода №3» сократилась до 1,75 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась более чем в восемь раз и составила 60,8 млн рублей. При этом валовая прибыль сократилась на 12,73 млн рублей из-за уменьшения выручки и себестоимости продаж.
- В Казани теперь можно арендовать автомобили от «Яндекс.Драйва», в том числе новые кроссоверы Belgee X50 2023 и 2024 годов выпуска. Для автомобилей сервиса все городские парковки Казани будут бесплатными, а арендовать автомобиль могут автомобилисты старше 21 года со стажем вождения не менее 2 лет.
- Прокуратура Казани выявила нарушения трудового законодательства в МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»: отсутствие в трудовых договорах информации об условиях оплаты труда, сверхурочная работа сотрудников, нарушения при оплате и обеспечении средствами индивидуальной защиты.
- «Реальное время» выяснило, что за 2023 год «Казанский хлебозавод №3» покинули 11% рабочих, это каждый десятый сотрудник.
- В 2024/25 учебном году в Казанском федеральном университете увеличат количество бюджетных мест. Будет выделено 4 894 бюджетных места для обучения в бакалавриате и специалитете, а также 2 605 мест для магистерских программ
- В конце апреля казанские питомники начнут продажу адаптированных в Татарстане плодоносных деревьев: яблони, груши и черешни.
- Казанцы делились в соцсетях тем, как пережили аномальную погоду, которая принесла с собой сильнейший ветер и продолжительный «снегодождь».
- В Госдуму внесен законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам иноагентов. Авторы проекта считают, что такие книги пропагандируют авторов, чья деятельность направлена против безопасности РФ.
- Чистая прибыль «Татспиртпрома» в 2023 году составила 3,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем в предыдущем. Валовая прибыль компании достигла 7,6 млрд рублей, увеличившись на 1,9 млрд по сравнению с 2022 годом. Расходы на оплату труда сотрудников выросли до 2,1 млрд рублей.
- Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал, что аренда квартир в России подорожала на 16%. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет 25 тысяч рублей, двухкомнатной — 33 тысячи рублей, а трехкомнатной — 50 тысяч рублей.
- Работы по реконструкции автодороги в Кировском районе Казани обойдутся в 150 млн рублей. Ремонт планируют завершить 11 ноября 2024 года.
- Общая стоимость охотничьих ресурсов в Татарстане составила 2,7 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.
- В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий право бесплатного посещения спортивных организаций ветеранам боевых действий, инвалидам войны и некоторым другим категориям граждан, а также право на бесплатное обучение по дополнительным образовательным программам, за исключением дополнительного профессионального образования.
- Казанский федеральный университет разработал авторскую программу, которая позволяет автоматически выявлять заимствования в текстах на татарском языке.
- В России предложили учредить государственную награду для несовершеннолетних за героизм.
- Более 60 процентов автобусов в Казани отремонтируют к лету: обновят кузов и проведут косметический ремонт. Работы уже начались на некоторых предприятиях, обслуживающих городские маршруты.
- Многодетные семьи Казани могут получить 470 земельных участков вблизи деревни Яшь Кеч в Высокогорском районе Татарстана. Распределение участков начнется во второй половине апреля — начале мая.
- В Татарстане введены ограничения на весенний сезон охоты: запрещена охота с подхода, за исключением охоты на глухаря. Также нельзя использовать нарезное оружие, картечь, тепловизоры, прицелы и электронные манки.
Ключевые события 764-го дня специальной военной операции на Украине:
- Экипажи вертолетов Ми-28 армейской авиации ВКС успешно нанесли удар по подразделениям ВСУ. «Получили задачу на командном пункте. Оперативно была подготовлена авиационная техника. Выполнили взлет, полет по маршруту, отработали по заданным координатам. Далее — отворот и полет назад на аэродром базирования», — рассказал штурман боевого вертолета Ми-28 с позывным «Вестник».
- Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по более 300 выявленным целям противника, в том числе 15 опорным пунктам, около 80 позициям полевой артиллерии. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходные артиллерийские установки «Паладин» и «Гвоздика», гаубица М777, три 120-мм миномета.
- Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады и 121-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Работино и Осокоровки. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два миномета. Сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов.
- На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Строевка Харьковской области.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное Донецкой Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Михайловка Херсонской области.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Рената Валеева, Артем ГафаровОбщество Татарстан