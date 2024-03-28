Дом, мечеть и мельница: Татарстан потратит почти 10 млн рублей на подворье Сабантуя на Алтае

Заработает оно в мае этого года

Фото: Назметдинов Ринат

Исполнительный комитет Актанышского муниципального района Татарстана направит 9,9 миллиона рублей на создание подворья Сабантуя в Алтайском крае. Республика привезет туда мечеть, дом и мельницу. Как говорила на брифинге глава республиканского Минкульта Ирада Аюпова, праздник, которой пройдет в этом регионе, будет носить название «Тюркский Сабантуй». Какие конструкции отправит республика в Горно-Алтайск и в каких еще городах России пройдет Праздник плуга — читайте в материале «Реального времени».

Цель — обустройство подворья

Как говорится в проектной документации к этому тендеру, подрядчик должен оказать услуги по обустройству подворья для организации татарского национального праздника Сабантуй. Исполнителю предстоит заняться доставкой, сборкой и разбором временных конструкций, которые возведут на Алтае.

Первый из трех элементов подворья — это дом. Он будет выполнен из оцилиндрованного бревна. Несущие конструкции представляют собой деревянные конструкции из бревен хвойных пород. Полы соберут из реечных досок. Перекрытия постройки также выполнят из бревен хвойных пород. Крыша дома будет скатной, с устройством стропильной системы. Декоративное оформление карнизной части кровли — татарский орнамент. Это же касается оконных и дверных проемов. Привезти дом необходимо не менее чем за пять дней до начала мероприятия.

На Алтай привезут мечеть и мельницу. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается мечети, то она тоже будет собрана из бревен хвойных пород. Саму постройку обещают обшить евровагонкой, а по периметру установят напольные и потолочные плинтуса. Мечеть будет украшена татарским орнаментом.

Мельницу также соберут из древесины. Ее конструкция будет порядка трех метров высотой. Перекрытия — деревянные, с укладкой балок по стенам: рубленые с накатом из досок, с последующей обшивкой евровагонкой. Крыша — скатная, с устройством стропильной системы из досок обрезных хвойных пород.

Что еще войдет в подворье?

Отметим, что подворье не ограничится только лишь домом, мельницей и мечетью. В документах сообщается, что на Сабантуй в Горно-Алтайск привезут и другие элементы. Например, конструкцию для боя мешками, которая будет размером два метра. Ее соберут из бревен. Также жителям Алтайского края представят конструкцию для лазания по столбу. Она будет собрана из дерева, а ее высота достигнет четырех метров. Из Татарстана с собой привезут ступени из бревен, скамейку длиной 2,5 метра, забор из деревянного штакетника, сцену с настилом из досок, торгово-выставочные павильоны.

На конструкции потратят 9,9 млн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме этого, в списке значится пол для VIP-палатки, ворота с орнаментом и надписью «Актаныш авылы» и дорожки с настилом из досок.

В документах подчеркивается, что архитектурные решения должны учитывать социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные требования.

В каких регионах России пройдет Сабантуй

Как говорила на брифинге в Кабмине глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова, в 2024 году в Республике Татарстан продолжается реализация национального проекта «Культура». Сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за ее пределами — это те ключевые точки, определяющие целевые приоритеты национального проекта, отметила руководитель ведомства.

Сабантуй пройдет в восьми городах России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году запланированы Дни культуры Туркменистана, Кыргызстана, Мексики в Татарстане, Дни культуры Татарстана в Азербайджане, Иране, Египте и Пермском крае, а также другие крупные мероприятия международного и межрегионального характера.

Основные выездные Сабантуи 2024 года:

Южный Сабантуй, город Сочи, Краснодарский край;

Каспийский Сабантуй, город Астрахань, Астраханская область;

Тюркский Сабантуй, город Горно-Алтайск, Республика Алтай;

XIV Всероссийский сельский Сабантуй, село Барда Бардымского муниципального округа Пермского края;

IV Международный Шахтерский Сабантуй, город Прокопьевск, Кемеровская область;

XXIV Федеральный Сабантуй, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл;

Балтийский Сабантуй, город Калининград, Калининградская область;

II Международный Иртышский Сабантуй, город Омск, Омская область.

— Наша сила в единстве многонационального народа Татарстана. Мы традиционно на очень высоком уровне проводим праздники народов, проживающих в республике. В них заложены механизмы передачи традиций каждого народа, — подчеркнула Аюпова на брифинге.



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