В Татарстане зарегистрировали более 100 тысяч самоходных машин

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировали более 100 тысяч самоходных машин, рассказал в интервью «Реальному времени» начальник Управления Гостехнадзора Республики Татарстан Альберт Бурганов.

— Юбилейная машина была зафиксирована в Нижнекамске буквально 2 недели назад — экскаватор-погрузчик, записанный на предпринимателя. Может быть, для него эта машина не дала ничего существенного, но для нас это огромный барьер, который мы преодолели, — отметил он.

При этом, как отметил начальник Гостехнадзора, за 2023 год у 13 тысяч единиц техники провели перерегистрацию — это 13,2% от общего количества зарегистрированных машин. Также за 2023 год с учета сняли 8 969 самоходных машин. Из них списали 690 единиц техники.

— Начиная с 2012 года мы нарастили наш парк техники. Еще 12 лет назад у нас на балансе было 66 тысяч единиц техники, — подытожил Альберт Бурганов.

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Олег Исаков