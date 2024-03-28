Общая стоимость охотничьих ресурсов в Татарстане составила 2,7 млрд рублей

Общая стоимость охотничьих ресурсов в Татарстане составила 2,7 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов, выступая на пресс-конференции по итогам зимнего маршрутного учета.

— В Татарстане общая площадь охотничьих угодий составила 6,3 млн гектаров. Всего в республике установлено 139 охотничьих угодий, из которых 103 — это прикрепленные охотничьи хозяйства, а 36 — общедоступные. Также в республике зарегистрированы пять охотничьих заказников, — сообщил Шарафутдинов.



Также он добавил, что сейчас в Татарстане зарегистрировано около 60 тысяч охотников, а охота разрешена на 81 вид животных, общая стоимость которых составляет 2,7 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

На конференции также отметили, что для улучшения условий жизни диких животных в Татарстане было обустроено 586 солонцов для лосей, около 600 кормушек для косуль и 2 700 солонцов для зайцев. Все эти объекты были созданы совместными усилиями государства и охотников.

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Анастасия Фартыгина