«Яндекс.Драйв» вернулся в Казань и запустил сервис в городе

Казань стала еще одним городом, где можно арендовать автомобили от «Яндекс.Драйва». Сервис привез в столицу Татарстана новые кроссоверы Belgee X50 2023 и 2024 года выпуска. Эта модель ранее не была представлена в автопарке «Драйва», и жители и гости города смогут первыми опробовать ее. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для автомобилей сервиса все городские парковки Казани будут бесплатными. Оставить машину можно на любой парковке города без дополнительных плат.

Арендовать кроссоверы могут автомобилисты старше 21 года со стажем вождения не менее 2 лет.

Сервис предлагает три тарифа:

«Минуты» — для поездок по городу с несколькими остановками;

«Фикс» — для простого маршрута по точному адресу, например от работы до дома;

«Часы и дни» — когда автомобиль нужно взять на более долгий срок, например, на выходные.

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Олег Исаков