«Казанский хлебозавод №3» увеличил прибыль в 8,6 раза при падении выручки

По итогам 2023 года выручка «Казанского хлебозавода №3» сократилась до 1,75 млрд. Для сравнения, в 2022-м она составила 1,9 млрд рублей, выяснило «Реальное время» из финансовой отчетности компании.

При этом показатели чистой прибыли по сравнению с 2022 годом показали рост более чем в 8 раз. По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 60,8 млн против 7,78 годом ранее.

Валовая прибыль «Казанского хлебозавода №3» при этом сократилась с 702 млн (в 2022) до 690 млн в 2023 году. Сокращение на 12,73 млн связано с тем, что выручка предприятия сократилась на 149,5 млн рублей, а себестоимость продаж — на 136,8 млн.

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Артем Гафаров