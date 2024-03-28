В Татарстане ввели ограничения на весенний сезон охоты

В Татарстане ввели ограничения на весенний сезон охоты и уточнили требования к легальной охоте в регионе. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной результатам зимнего маршрутного учета диких животных, рассказал Ильфат Валеев — начальник отдела мониторинга животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам.



— Теперь охота в Татарстане осуществляется исключительно из укрытия, при этом запрещена охота с подхода. Исключение составляет охота на глухаря, — сообщил он.

Кроме того, действуют и другие ограничения:

запрещено использование нарезного оружия, можно использовать только гладкоствольное;

запрещена картечь, а размер дроби не должен превышать 5 мм;

нельзя использовать тепловизоры, прицелы и электронные манки.

Напомним, что на данный момент в Татарстане зарегистрировано около 41 тысячи человек, имеющих оружие. При этом на руках у граждан находится около 75 тысяч единиц оружия. Владельцы гладкоствольных ружей составляют примерно 80% от общего числа зарегистрированных охотников.

Кроме того, Валеев отметил, что популяция лесной дичи в Татарстане увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом.



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Анастасия Фартыгина