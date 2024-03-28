За год «Казанский хлебозавод №3» покинул каждый десятый сотрудник

Фото: Динар Фатыхов

За минувший 2023 год «Казанский хлебозавод №3» покинули 11% сотрудников, выяснило «Реальное время» из финансовой отчетности компании. Так, на 31 декабря 2022 года на предприятии работали 1 063 человека, а на 31 декабря 2023-го — уже 907. Предприятие покинули 118 человек.

Вместе с этим расходы на оплату труда хлебозавода снизились на 20%. Если в 2022 году объем этой статьи расходов составлял 522 млн рублей, то в 2023-м — 412,2 миллиона. Общие затраты на производство по обычным видам деятельности сократились на 167,6 млн рублей: с 1,8 до 1,7 миллиарда.

Однако отчисления на социальные нужны при сокращении фонда оплаты труда выросли на 10 млн рублей — со 114 до 124 миллионов. В эту статью расходов входят взносы в фонды ОМС и социального страхования, пенсионные отчисления.

Удалось хлебозаводу сократить и долгосрочные и краткосрочные кредитные обязательства. В первом случае обязательства снизились с 11,2 до 4,1 млн рублей, а во втором — с 722 до 646 миллионов. Краткосрочная дебиторка за 2023 год, наоборот, выросла: с 469 до 538 миллионов. Просроченная дебиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2023 года составляла 314 млн рублей.

Валовая прибыль «Казанского хлебозавода №3», напротив, сократилась с 702 млн рублей в 2022 году до 690 млн рублей в 2023-м. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2023 году выручка «Казанского хлебозавода №3» составила 1,75 млрд рублей, что на 149,5 млн рублей меньше, чем в 2022 году, когда выручка составляла 1,9 млрд рублей. Эти данные были получены из финансовой отчетности компании «Реальным временем».

В то же время чистая прибыль предприятия в 2023 году выросла более чем в 8 раз по сравнению с 2022 годом и составила 60,8 млн рублей против 7,78 млн рублей годом ранее.

Валовая прибыль «Казанского хлебозавода №3», напротив, сократилась с 702 млн рублей в 2022 году до 690 млн рублей в 2023-м. Сокращение валовой прибыли на 12,73 млн рублей связано с тем, что выручка предприятия уменьшилась на 149,5 млн рублей, а себестоимость продаж — на 136,8 млн рублей.

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Артем Гафаров