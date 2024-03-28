В России предложили учредить государственную награду для несовершеннолетних за героизм

В России предложили учредить государственную награду для несовершеннолетних за героизм.

С таким предложением обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров к руководителю Федерального агентства по делам молодежи России Ксении Разуваевой.

По словам Михаила Ветрова, подростки часто проявляют себя как настоящие герои, например, во время террористической атаки в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В беседе с RT он также отметил, что российская молодежь в целом демонстрирует высокий уровень патриотизма и защищает престиж и авторитет России.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в больницах Москвы и Подмосковья под присмотром врачей остаются еще 60 человек.

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