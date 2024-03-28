В Госдуму внесли законопроект о мерах поддержки ветеранов боевых действий, инвалидов войны и их семей

В Государственную думу Федерального собрания РФ внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О статусе военнослужащих».

Суть проекта состоит в предоставлении права бесплатного пользования государственными и муниципальными физкультурно-спортивными организациями ветеранам боевых действий, инвалидам войны, несовершеннолетним членам их семей, а также несовершеннолетним членам семей военнослужащих.

Также предлагается предоставить право на бесплатное обучение по программам дополнительного образования, за исключением дополнительного профессионального образования, следует из законопроекта.

Кроме того, безвозмездный доступ к физкультурно-спортивным организациям предлагается распространить на членов семьи погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий вне зависимости от их возраста.

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Олег Исаков