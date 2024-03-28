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На ремонт дорог в Кировском районе Казани выделят 150 млн рублей

14:32, 28.03.2024
На ремонт дорог в Кировском районе Казани выделят 150 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Работы по реконструкции автодороги в Кировском районе Казани обойдутся в 150 млн рублей. Торги по поиску подрядчика объявило ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Ремонт пройдет на двух участках:

  • по улице Комсомольской — от Яруллина до Декабристов;
  • по улице Яруллина — от Мулланура Вахитова до Комсомольской.

Работы планируют завершить 11 ноября 2024 года. При этом на данных участках не предусмотрено переустройство сетей, коммуникаций и сооружений, а также работы по благоустройству.

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Рената Валеева
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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