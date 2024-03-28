Более 60% казанского автобусного парка отремонтируют к лету
Более 60% казанского автобусного парка отремонтируют к лету — проведут кузовной и косметический ремонт автобусов.
В преддверии летнего сезона частные автотранспортные предприятия отремонтируют автобусы, курсирующие по городским маршрутам. Как сообщили в Комитете по транспорту Казани, к лету будет приведено в порядок более 60% казанского автобусного парка.
- На предприятии «УМ-4», обслуживающем маршрут №55, уже проводится косметический ремонт бамперов на автобусах. Еще в трех транспортных средствах будут заменены лобовые стекла, а в салонах обновлена обшивка сидений.
- В ООО «Байлык 3» отремонтируют бамперы и покрасят семь автобусов, курсирующих по маршрутам №11 и 43.
- Установку новых боковых стекол начали проводить в автобусах ООО «КПАТП-9», использующихся на маршрутах №33, 53, 63. Для замены изношенной обшивки сидений закуплен материал. Планируется также провести жестяные работы и перекрасить кузова транспорта. Первый отремонтированный автобус скоро начнет курсировать по маршруту №33.
Олег ИсаковОбщество Татарстан