В КФУ разработали «татарский антиплагиат»

Казанский федеральный университет разработал авторскую программу, которая позволяет автоматически выявлять заимствования в текстах на татарском языке. Работа по созданию программы поиска заимствований началась несколько лет назад.

Как рассказал директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов, очень актуальной на сегодняшний день является проблема автоматического выявления заимствований в текстах, написанных на языках народов Российской Федерации, в частности на татарском языке.

«Разработка программы поиска заимствований на языках народов России, в том числе на татарском языке, — это непростая задача, поскольку существуют серьезные отличия в структурах, к примеру, русского и татарского языков, отсутствуют систематизированные базы данных научной информации, написанной на языках народов России. Тем не менее эта задача очень важная, так как данная программа, по нашему глубокому убеждению, поможет оценить реальный научный вклад каждого татарского ученого, будет стимулировать самостоятельность в научной деятельности и т. п.», — отметил Замалетдинов.

В разработке приняли участие ученые из Института филологии и межкультурной коммуникации и Института информационных технологий и интеллектуальных систем.



Активную поддержку оказывала Комиссия при раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.

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Рената Валеева