Треть сотрудников татарстанских компаний «сливают» рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках

Специалисты дочерней компании цифровой экосистемы МТС в сфере кибербезопасности МТС RED проанализировали результаты тренировочных фишинговых рассылок, проведенных в первом квартале 2024 года в Татарстане и других российских регионах.

Тренировочные фишинговые рассылки были направлены в общей сложности почти тысяче сотрудников крупных компаний.

Результаты показали, что около трети сотрудников (319 из 1 018) не умеют распознавать фишинг. Кроме того, 28% участников эксперимента ввели свои логины и пароли на поддельных страницах, что также создает риски для безопасности данных компаний, подметили аналитики кибербезопасности.

При этом, как сообщается, тренировочные фишинговые рассылки были направлены почти тысяче сотрудников крупных компаний. Тестирование охватило самый широкий круг специалистов — от стажеров до руководящего состава компаний. Рассылки проводились с февраля по март и были посвящены подаркам сотрудникам к 23 Февраля и 8 Марта, а также новостям внутренних сервисов для персонала компаний.

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