Для многодетных семей Казани выделили 470 земельных участков

Многодетные семьи Казани смогут получить 470 земельных участков, расположенных вблизи деревни Яшь Кеч в Высокогорском районе Татарстана. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов Казани №12.

В соответствии с этим постановлением распределение земельных участков планируется начать во второй половине апреля — начале мая. На получение бесплатных участков для индивидуального строительства жилья могут претендовать многодетные семьи, постоянно проживающие на территории Казани.

В настоящее время происходит распределение участков, выделенных ранее. На данный момент в списки имеющих право на получение земельного участка включено 18 тысяч 115 многодетных семей Казани. С начала реализации программы в 2011 году такой возможностью воспользовались 7 тысяч 454 семьи.

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Рената Валеева