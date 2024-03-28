В Казани прокуратура выявила нарушение прав водителей общественного транспорта

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Казани выявила нарушения трудового законодательства в МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

В ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства прокуратура Казани выявила ряд нарушений в муниципальном унитарном предприятии «Пассажирское автотранспортное предприятие №2». В частности, трудовые договоры, заключенные с работниками, не содержали информации об условиях оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада, доплат, надбавок и поощрительных выплат.

Также было обнаружено, что работники предприятия работают сверхурочно. Один из сотрудников отработал в марте 2023 года 192 часа при норме 175 часов, в апреле — 180 часов при норме 160 часов, а в июне — 192 часа при норме 168 часов.

Кроме того, были выявлены нарушения при оплате труда, обеспечении работников средствами индивидуальной защиты и другие. По результатам проверки прокуратура приняла меры для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. В адрес директора было внесено представление, возбуждены административные дела.

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