Экс-аспиранта МГУ из Нижнекамска приговорили к четырем годам колонии за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему аспиранту МГУ Азату Мифтахову по обвинению в оправдании терроризма, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на его адвокат Светлана Сидоркина.

По словам адвоката, Мифтахова приговорили к четырем годам колонии, из них два с половиной он проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Вину Мифтахов не признал, его защита намерена обжаловать решение суда. Это уже второй приговор для молодого человека.

В январе 2021 года Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта дела, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца.

Как выяснило следствие, в январе 2018 года молодые люди разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео.

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Артем Гафаров