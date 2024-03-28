Казанские питомники начнут продажу плодоносных деревьев в конце апреля

Фото: Максим Платонов

Казанские питомники в конце апреля начнут продажу адаптированных в Татарстане плодоносных деревьев. Об этом «Реальному времени» сообщили представители питомников «Дачный мир», «Тюлячи» и «Роял Гарден».

— Плодовые только начинаем ввозить. Как только начнет теплеть, так и будем активно продавать. В конце апреля точно уже начнем крупные поставки, — рассказали в «Тюлячях».

— Сейчас у нас пока в наличии плодовых немного, остатки с прошлого года. Обычно, когда снег сходит, тогда и привозим плодовые хорошей большой партией, — уточнили в «Роял Гарден».

Питомник предлагают двухлетние деревья яблони, груши и черешни высотой от 1 до 3 метров. Цены на такие саженцы будут варьироваться от 5 тысяч рублей, сообщает питомник «Тюлячи».



— В прошлом сезоне яблони и груши были в районе 4 тысяч. Сейчас цены на удобрение, сырье и технику повысились. Наверное, с 5 тысяч будут стартовать продажи саженцев, — сообщают в питомнике «Дачный мир».

Также в питомниках представлены 5—6-летние деревья, которые уже в этом сезоне начнут давать урожай. Стоимость таких деревьев начинается от 14—16 тысяч рублей.

Кроме того в питомниках рассказали, что в этом году можжевельник обогнал по продажам тую. Цены на декоративные деревья варьируются от 3 000 рублей до 7 000, а наиболее подходящий сезон для высадки декоративных кустарников — апрель и май.



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Анастасия Фартыгина