Рекордные осадки, «быстрая» весна: Татарстан поплыл по талым водам

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана вчера, 27 марта, столкнулись с аномальной погодой, которая принесла с собой сильнейший ветер и продолжительный «снегодождь». Этот метеорологический феномен вызвал немало хаоса и неудобств для горожан. Многочисленные потопы на улицах городов усугубляли ситуацию, создавая сложности для движения автомобилей на дорогах и передвижения пешеходов.

По сообщению Гидрометслужбы Татарстана, в некоторых районах на западе республики выпало 30—50% месячной нормы осадков и до 100% и более в южных и восточных районах.

В группу «Регион-116» во «ВКонтакте» жители отправили видео, как в Казани на улице Серова, около дома 17, прорвало канализацию.

Такая же ситуация наблюдалась на проспекте Ямашева, движение автомобилей и пешеходов было затруднено.



Жители районов Татарстана также жаловались на непогоду в местных чатах. Видео происходящего у ЖК «Светлый» было опубликовано в телеграм-канале «Салмачи — Куюки Онлайн».

Ранее руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сообщил, что уже проводятся работы по очистке лотков и решеток дождеприемников от снега, наледи, мусора и грязи, вывозят снег. Управляющие компании и подрядчики расчищают русла рек от поваленных деревьев и мусора. Продолжается и очистка кровель от снега.



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Рената Валеева