«Татспиртпром» удвоил чистую прибыль в 2023 году

Чистая прибыль акционерного общества «Татспиртпром» в 2023 году составила 3,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Для сравнения, в 2021-м чистая прибыль компании составляла 1,3 млрд, а в 2019-м — 563 миллиона.

Валовая прибыль компании в 2023 году достигла 7,6 млрд рублей, по сравнению с 2022 годом она выросла на 1,9 млрд рублей (с 5,7 млрд). В 2021 году валовая прибыль организации равнялась 4,95 миллиарда.

Увеличились и расходы на оплату труда сотрудников «Татспиртпрома». В 2023 году этот показатель составил 2,1 млрд рублей. По сравнению с 2022-м эта статья расходов увеличилась на 100 млн рублей, тогда она равнялась 2 миллиардам.



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Анастасия Фартыгина