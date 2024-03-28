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В 2024 году КФУ увеличит количество бюджетных мест

11:31, 28.03.2024
В 2024 году КФУ увеличит количество бюджетных мест
Фото: Максим Платонов

В 2024/2025 учебном году в Казанском федеральном университете увеличат количество бюджетных мест. Будет выделено 4 894 бюджетных места для обучения на бакалавриате и специалитете, а также 2 605 мест для магистерских программ. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик.

— КФУ ежегодно адаптирует свои образовательные программы под запросы рынка и работодателей. В этом году университет представит абитуриентам новый институт — Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. Институт будет готовить специалистов в области ИИ, мехатроники и управления качеством, которые будут востребованы на рынке труда, — подчеркнул Александр Бибик.

По сравнению с прошлым годом общее количество бюджетных мест увеличилось на 199 и составило 7 499. Наибольшее число мест выделено на такие направления, как педагогика, психология, машиностроение, математика и механика, а также геология.

Также стало известно о том, что приемная кампания для иностранных граждан стартует уже на следующей неделе, 1 апреля. При этом по целевому конкурсу ожидаются ограничения — один вуз, одно направление.

Олег Исаков
ОбществоОбразование Татарстан
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