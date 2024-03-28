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В Госдуму внесен законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам иноагентов

09:10, 28.03.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
В Госдуму внесен законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам иноагентов
Фото: Максим Платонов

Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, а также Александр Шолохов, Елена Драпеко, Дмитрий Певцов и Ольга Германова подготовили законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам, которые написаны иностранными агентами. Согласно законопроекту, Министерство культуры будет утверждать список иноагентов или лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, а затем передавать его библиотекам для снятия с выдачи читателям. Сейчас, по мнению авторов проекта, книги иноагентов находятся в свободном доступе. «Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности РФ»,— написано в пояснительной записке.

С 2022 года иностранным агентам уже запретили «производить информационную продукцию» для несовершеннолетних, а в магазинах книги иноагентов разрешено продавать только в упаковке и с маркировкой 18+.

На сегодняшний день в реестре иностранных агентов 737 физических лиц с организаций. Среди них писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Глуховский, Дмитрий Быков, Михаил Зыгарь, Борис Акунин (внесен Минюстом РФ еще и в реестр террористов и экстремистов).

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова
ОбществоКультура
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