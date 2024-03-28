Аренда квартир в России подорожала на 16%

Аренда квартир в России подорожала на 16%, рассказал «Газете.ru» руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Наиболее заметно подорожала аренда однокомнатных квартир — на 25%. Сейчас она составляет в среднем 25 тысяч рублей, поделился он.

Ранее «Реальное время» рассказало, что средняя ставка долгосрочной аренды квартир в Татарстане за период с 2022-го по 2024 год также выросла на 25%.

Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 10% за год. Сейчас средняя стоимость аренды по стране — 33 тысячи рублей. При этом средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Казани дороже и составляет 39 096 рублей, подсчитало «Реальное время». Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 11,1% — в среднем до 50 тысяч рублей.

— Интерес к аренде остается почти таким же, как и год назад. В то же время объем предложения квартир в долгосрочную аренду по стране заметно уменьшился. Это связано с тем, что для многих россиян аренда сейчас является более привлекательным вариантом, чем покупка собственного жилья в ипотеку под высокий процент, — подытожил эксперт.

Между тем на вторичном рынке жилья Татарстана в 2024 году сократились спрос и предложение — объем предложения квартир в Татарстане сократился на 14% — до 22 тысяч вариантов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».