Итоги дня: «новая-старая» ключевая ставка, смерть Навального*, рост ВРП Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 16 февраля:
- ВРП Татарстана составил 4,1 млрд рублей, что на 103,6% больше, чем в прошлом году.
- В Татарстане в ходе операции «Арсенал» полицейские нашли незаконное огнестрельное оружие в количестве 19 экземпляров.
- В Казани на станции метро «Площадь Тукая» продают мастерскую по ремонту обуви и одежды.
- Цена нефти марки Brent выросла на 5% и достигла $82,8 за баррель.
- Эксперты сообщили,что ключевая ставка останется на уровне 16% и ЦБ сохранил ее в ходе сегодняшнего заседания на этом уровне.
- Эльвира Набиуллина сообщила, что в ЦБ видят пространство для снижения ключевой ставки.
- Сегодня скончался первый руководитель налоговой службы в Татарстане Шамиль Бадамшин.
- В колонии умер Алексей Навальный*. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
- Следственный комитет начал проверку по факту смерти Навального*.
- На ремонт здания общежития №3 Казанского федерального университета выделят 250 миллионов рублей.
- В Казани велокурьерам платят почти в два раза больше, чем финансовым менеджерам.
Ключевые события 723-го дня специальной военной операции на Украине:
- В период с 11 по 16 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов. Кроме того, поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.
- На Купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили 18 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 43-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Тимковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
- Потери противника за указанный период составили свыше 775 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника.
- Также нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики.
- За прошедшую неделю противник потерял на данном направлении свыше 1 585 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики.
- Общие потери противника на данном направлении составили более 1 820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и слаженными действиями отразили три атаки противника.
- Также нанесли поражение подразделениям 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Урожайное, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
- Потери ВСУ составили до 1 060 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.
- На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Янтарное Херсонской области и Никополь Днепропетровской области.
- Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.
- Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, перехвачены 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ольха», одна управляемая авиабомба JDAM, а также уничтожены 405 беспилотных летательных аппаратов.
- В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12 571 беспилотный летательный аппарат, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 060 танков и других боевых бронированных машин, 1 221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8 067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 747 единиц специальной военной автомобильной техники.
Нафиса Миннехузина
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