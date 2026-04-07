Казань вошла в топ-10 самых доступных городов России на майские праздники

Средняя стоимость перелета в столицу Татарстана составит 10,1 тыс. рублей, ночь в отеле — 4,2 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Самым доступным городом для отдыха россиян внутри страны на майские праздники 2026 года стал Тамбов, сообщает сервис OneTwoTrip. Средняя стоимость перелета туда составит 7,1 тыс. рублей, а ночь в отеле — 3,8 тыс. рублей.

В топ-10 бюджетных направлений также вошли Ярославль, Казань, Москва, Вологда, Калуга, Чебоксары, Кировск, Саратов и Самара.

Для поездки в Казань средняя стоимость авиабилета составит 10,1 тыс. рублей, проживание в отеле категории «три звезды» — 4,2 тыс. рублей за ночь. Для сравнения, билет в Ярославль обойдется в 8,4 тыс. рублей, ночь в отеле — 4,5 тыс. рублей, а в Москву — 9,7 и 4,6 тыс. рублей соответственно. Самым дорогим из топ-10 городов стал Кировск: перелет — 9,3 тыс., отель — 8 тыс. рублей.

Рейтинг составлен на основе данных поисковых запросов на авиабилеты с вылетом из России и учитывает среднюю минимальную стоимость перелета в одну сторону и минимальную цену за ночь в отеле.

Ариана Ранцева