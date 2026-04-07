В Татарстане количество ИИС увеличилось на 0,8% с начала года

По количеству открытых индивидуальных инвестсчетов республика попала в топ-10 регионов России

По итогам марта 2026 года на Мосбирже насчитывается 171,9 тыс. индивидуальных инвестсчетов, открытых жителями Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. Причем с начала года данный показатель увеличился на 0,8% (в январе фиксировали 170,6 тыс. ИИС у татарстанцев).

Отметим, что по количеству открытых индивидуальных инвестсчетов Татарстан попал в топ-10 регионов России, а именно на 7-е место в топе. На первом месте по данному показателю расположилась Москва (641,2 тыс. счетов), на втором — Московская область (372,3 тыс.), а на третьем — Санкт-Петербург (311,1 тыс.).

В топ-5 также попали Краснодарский край (207,8 тыс.) и Свердловская область (204,3 тыс. счетов). На шестом месте — Республика Башкортостан (187,8 тыс.), на восьмом — Ростовская область (164,7 тыс.), на девятом — Челябинская область (150,4 тыс.), а замыкает «десятку» Самарская область (141,9 тысячи).

Ранее парламентарии пытались выяснить у Минэкономики, как ключевая ставка ЦБ повлияла на экономику Татарстана.

Никита Егоров