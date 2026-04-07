В Татарстане создадут республиканскую лабораторию по стандартам «халяль»

Проект рассчитан на 2028–2030 годы, сейчас ведется подбор компетентных специалистов

В Татарстане на 2028—2030 годы запланировано создание республиканской испытательной лаборатории по тестированию продукции на соответствие стандартам «халяль». Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Комитета по стандарту «халяль» при Духовном управлении мусульман республики.

В комитете отметили, что в настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения работы лаборатории компетентными специалистами.

Лаборатория позволит систематизировать контроль и сертификацию продукции по стандартам «халяль» на территории Татарстана.

Ариана Ранцева