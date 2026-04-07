Правительство разрабатывает законопроект о регулировании искусственного интеллекта

Документ будет рамочным и в будущем внесен на рассмотрение Госдумы, сообщили на форуме по интернету

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Правительство России разрабатывает рамочный законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), который в будущем будет внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский на Российском форуме по управлению интернетом.

По словам Боярского, в конце мая в Госдуме пройдут крупные парламентские слушания, посвященные ИИ. К этому времени законопроект, разрабатываемый правительством, может быть уже внесен на рассмотрение.

Депутат подчеркнул, что законопроект будет рамочным, и отметил необходимость сбалансированного регулирования. Он отметил, что чрезмерная регуляция может замедлить развитие технологий, в том числе военных, тогда как отсутствие контроля оставит граждан без защиты и позволит бизнесу использовать ИИ без ограничений.

Ариана Ранцева