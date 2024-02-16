В Татарстане полицейские нашли 19 единиц огнестрельного оружия

С 5 по 9 февраля 2024 года в Татарстане прошло мероприятие «Арсенал», направленное на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств.

Полицейские обнаружили 17 подобных преступлений и изъяли 19 единиц оружия: 15 самодельных экземпляров, четыре охотничьих ружья, 994 патрона и 3 209 граммов пороха.

В селе Нариман Нижнекамского района у 60-летней женщины обнаружили 97 патронов калибра 5,6 мм. В Сармановском районе у 63-летнего мужчины изъяли одноствольное охотничье ружье и 100 патронов разных калибров. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Ранее в конце прошлого года сообщалось, что в России продлили запрет на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года.



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Разиль Самигуллин