Вингер «Рубина» Ходжа: «Понимаем, что с «Сочи» играли не так хорошо, как хотелось бы»

Футболист поделился мнением о гостевой победе над аутсайдером РПЛ

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа высказался о победе над «Сочи» (1:0) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам футболиста, казанская команда не смогла показать игру, к которой стремится на тренировках.

— Твое мнение об игре и о результате?

— Это хорошо, что после долгого промежутка мы смогли добиться выездной победы — впервые с июля. Мы понимаем, что играли не так хорошо, как хотелось бы. Но будем анализировать наши действия с тренерским штабом, посмотрим, в чем нам надо действовать лучше. Рады, что взяли три очка и прервали неудачную серию. Будем продолжать в том же духе.

— Это первый матч для тебя после рождения ребенка. Какие эмоции у тебя сейчас?

— Это особенные эмоции, конечно же! Думаю, кто становился родителем, меня поймут. Когда у тебя рождается ребенок — это счастье и радость, и, конечно, хотелось с этими положительными эмоциями выиграть матч. Очень рад, что нам это удалось.

— Впереди домашние матчи с «Оренбургом» и «Акроном». Какие ожидания?

— Да, у нас две важные игры дома, и мы приложим все силы, чтобы выиграть, показать свою лучшую игру. У нас будет серия матчей против команд, которые выше нас в таблице, где мы тоже постараемся взять очки. Осталось семь туров, и мы нацелены на то, чтобы побеждать и двигаться вперед. И очень ждем наших болельщиков на ближайших матчах в Казани, нам очень нужна ваша поддержка, — сказал Ходжа в микст-зоне после матча с «Сочи».

«Рубин» после победы над «Сочи» (1:0) поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе казанской команды стало 33 очка, «рубиновые» обошли московское «Динамо», у которого остался 31 балл.

Следующий матч «Рубин» проведет 11 апреля в Казани с «Оренбургом» в 16:30 по московскому времени.

