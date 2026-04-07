20:06 МСК
Вяльбе отметила противостояние татарстанских лыжников Большунова и Коростелева

14:13, 07.04.2026

По ее словам, соперничество лыжников добавило финалу Кубка России особый интерес

Противостояние трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и участника Олимпийских игр Савелия Коростелева придало дополнительный интерес финалу Кубка России по лыжным гонкам. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Финальный этап Кубка России прошел в Кировске. Победителем общего зачета этапа стал Большунов, который выиграл пять гонок из шести. Коростелев занял второе место.

По словам Вяльбе, напряжение между спортсменами и их публичные высказывания добавили финалу «определенный шарм». При этом она отметила, что на соревнованиях спортсмены доказали свое преимущество именно на лыжне.

Ранее «Реальное время» писало, что татарстанский лыжник Большунов выиграл масс‑старт в Кировске, Коростелев — второй.

Ариана Ранцева

Читайте также