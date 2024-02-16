Эльвира Набиуллина: «Мы видим пространство для снижения ключевой ставки»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Банк России/YouTube.com

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась о возможности снижения ключевой ставки в ближайшем будущем. Она допустила, что это произойдет во второй половине 2024 года.

— Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно, — заявила Набиуллина на пресс-конференции

Как подчеркнула руководитель Банка России, дальнейшая траектория ставки будет зависеть от того, насколько скорость и характер дезинфляционных процессов будут соответствовать задаче возвращения инфляции к цели к концу этого года.

Сегодня Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. На такой уровень ее подняли 15 декабря прошлого года. Первое повышение ставки в 2023 году состоялось 21 июля. Ее подняли с 7,5 до 8,5%. Затем регулятор повышал ключевую ставку еще четыре раза.



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Айрат Назипов