Велокурьерам в Казани предлагают почти втрое больше, чем финансовым менеджерам

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани велокурьерам предлагают от 144 до 172,8 тысячи рублей. Это почти втрое больше, чем предлагают кандидатам, которые хотят устроиться финансовыми менеджерами. Они могут рассчитывать на зарплаты от 60 до 70 тысяч рублей, выяснило «Реальное время».

В первом случае соискателям обещают гарантированный ежедневный доход от 5 760 рублей, бесплатный велосипед и брендированную форму. На работу приглашают без опыта. График свободный.

Во втором случае кандидату обещают график в 5/2. Работнику нужно подготавливать отчеты, анализировать финансовые показатели, помогать готовить бюджет компании на финансовый год.

Среднемесячная зарплата в Татарстане находится на уровне 60 тысяч рублей. Такова официальная статистика Минтруда республики за 10 месяцев 2023 года. Несмотря на это, в республике есть вакансии, где соискателям предлагают денег в несколько раз больше. Обзор самых высокооплачиваемых должностей — в материале «Реального времени».

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