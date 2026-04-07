Названа стоимость минимального пасхального набора в Татарстане

«Праздничная минималка» в республике стоит на 5,2% дороже, чем в среднем по России

Минимальный набор блюд к Пасхе подорожал в России на 4,5%

В России к концу марта 2026 года стоимость минимального набора продуктов к Пасхе составила 522 рубля. Это на 4,5% больше, чем фиксировали в первом весеннем месяце 2025-го, следует из расчетов «Чек Индекса».

В минимальный набор включили готовый кулич, 10 штук яиц и набор красителей для покраски для белкового продукта.

Если рассматривать динамику цен на конкретные блюда, то сильнее всего за год подорожал кулич (+7%, до 241 рубля). Красители для яиц стали дороже на 10%, до 158 рублей, а вот яйца подешевели за год на 5%, до 123 рублей в среднем за десяток.

При этом при добавлении в эту «праздничную минималку» пасхи стоимость вырастает до 1 187 рублей. Причем набор продуктов с пасхой подорожал за год на 5%. Как отметили аналитики, в среднем творог подорожал за год на 5%, до 204 рублей за 500 грамм, а пасха как готовое блюдо — на 5%, до 665 рублей.

— Активный спрос на товары из пасхальной корзины фиксируется за 1–2 недели до наступления Христова воскресенья. Продукцию к празднику чаще всего покупают в традиционных офлайн-магазинах. В онлайн-каналах средний чек выше на 60–70%, что преимущественно связано с большим объемом упаковки и более дорогим ассортиментом, — прокомментировали эксперты «Чек Индекса».

В текущем году покупатели отдают предпочтение товарам пасхального набора в более низком ценовом сегменте и продукции собственных торговых марок, что, в частности, подтверждается сдержанной динамикой средней цены.

Напомним, что в 2026 году в России отметят Пасху 12 апреля. Отметим, что дата данного праздника «плавающая». Например, в прошлом году пасхальное воскресенье выпало на 20 апреля.

Пасхальный набор в Татарстане оказался дороже, чем в России

В Татарстане стоимость минимального пасхального набора составила 549,21 рубля. Это на 5,21% больше, чем в среднем по России, если отталкиваться от подсчетов «Чек Индекса», посчитало «Реальное время».

Как считали

При подсчетах стоимости «пасхальной минималки» учитывалась средняя стоимость десятка яиц в Татарстане, взятых из статистики Татарстанстата (93,01 рубля). В свою очередь, среднюю стоимость кулича (419,6 рубля) и красителей для яиц (36,6 рубля) высчитали, исходя из сравнения цен на эти товары в нескольких супермаркетах разных сетей, расположенных в республике.

Таким образом, примерный расчет минимального пасхального набора выглядит так: 419,6 + 93,01 + 36,6 = 549,21 рубля.

Никита Егоров