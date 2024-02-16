ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенью, но остается высоким. Внутренний спрос значительно опережает возможности расширения производства товаров и услуг.

По прогнозам ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Подтвердилось мнение начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрия Кравченко о том, что вероятность дальнейшего ужесточения отсутствует, а возможность какого-либо смягчения позиции ЦБ пока минимальна. Хотя в инфляции начинают постепенно проявляться признаки замедления, процесс пока имеет неустойчивый характер. Эксперты также предполагают, что ключевая ставка не вырастет и на следующем заседании — 22 марта.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин