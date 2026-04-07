Завод Aurus в Елабуге готовится к выпуску обновленного Senat

На предприятии уже сварены и окрашены предсерийные кузова рестайлинговой модели

Завод Aurus в Елабуге работает в штатном режиме в соответствии с производственным планом на 2026 год. Об этом пишет ТАСС.

Основной задачей предприятия в ближайшей перспективе стала подготовка производства к серийному выпуску рестайлинговой версии автомобиля Aurus Senat. На данный момент уже сварены и окрашены предсерийные кузова.

Кроме того, на предприятии проведена настройка подсборок и оборудования для выпуска новой модели, а также отработаны необходимые технологические операции. Следующим этапом станет сборка прототипов серийной версии автомобиля.

Aurus Senat — базовая модель российского премиального бренда, выпускаемая в кузовах седан и лимузин, в том числе в бронированной версии. Бронированные автомобили собирают на производстве НАМИ в Москве, а основные мощности в ОЭЗ «Алабуга» рассчитаны на выпуск до 5 тыс. машин в год.

